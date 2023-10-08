Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными

В соответствии с приказом министра транспорта республики Казахстан от 21 сентября 2023 года, с 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технической категорий. Об этом сообщает «Казавтожол».

Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции.

Таким образом, с сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге «Павлодар-Семей-Калбатау».

Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на 5 участках автомобильных дорог:

⦁ 9 октября 2023 года — «Бейнеу-Акжигит»;

⦁ 10 октября 2023 года — «Уральск-Самара»;

⦁ 14 октября 2023 года — «Павлодар-Омск»;

⦁ 16 октября 2023 года — «Кокшетау-Петропавловск».

⦁ На финальной стадии

согласования находится Приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги «Уральск-Саратов».

Легковые транспортные средства 1 класса освобождены от платы. Плата за проезд будет взиматься с 2-6 класса транспортных средств.

1. класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены);

2. класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тг/км;

3. класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тг/км;

4. автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тг/км;

5. класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тг/км;

6. класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тг/км.

Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):

1. для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год;

2. для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год;

3. для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год;

4. для грузовых от 10 до 15 тн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год;

5. для грузовых от 15 до 25 тн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год.

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