Ещё несколько пострадавших семей из-за паводков переехали в новые квартиры в Костанайской области

Сегодня в городе Аркалыке, который одним из первых в Костанайской области пережил паводок состоялось вручение ключей от новых квартир пострадавшим семьям. Квартиры приобретены за счет средств республиканского бюджета. Всего поступило 27 заявления от жителей сёл Екидин и Кызылжулдыз, которые сообщили властям о своем желании переехать из села в город.

Трех- и четырехкомнатные квартиры сегодня получили сразу три многодетные семьи.

Аким области Кумар Аксакалов лично поздравил новоселов, подарил им плазменные телевизоры и ковры, пожелав, тепла, уюта и большого семейного счастья на новом месте.

«По поручению Главы Государства в Костанайской области проводится работа по обеспечению безопасности граждан и решению проблем, связанных с компенсацией ущерба от паводка. Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а невзгоды обходят стороной, — поздравил обладателей нового жилья глава региона. — Вместе мы пережили большую беду, вместе мы справились. Сейчас ситуация стабилизируется, работают комиссии по оценке ущерба, люди получают компенсацию и новое жилье. В числе первых получателей квартир и Вы. Я очень этому рад. Рад, что Вы приняли правильное решение и переехали в более безопасное и комфортное место», — сказал Кумар Аксакалов.

Отец многодетной семьи, которая переехала в четырехкомнатную квартиру, Багдат Тубеков рассказал о пережитом во время половодья:

«Средств на постройку нового жилья у нас нет. Живем вместе с родителями, воспитываем троих детей. Семья большая — 7 человек. Женщин и детей я сразу отправил в город. Огромное спасибо Президенту страны — не оставили нас один на один с горем, очень быстро были приняты меры. Детей устроили в СШ №5, предоставили все канцелярские товары, обеспечили обедами. Сразу же мы получили компенсацию в 100 тысяч тенге и единовременную помощь — 180 тыс. тенге. А сегодня моя семья въехала в большую четырехкомнатную квартиру. С ремонтом и мебелью! Просто глазам не верю, что она наша. Мы счастливы!»,- казал Багдат Тубеков.

Владельцы квартиры по улице Горбачева, 57 теперь называет себя аркалыкчанами, их дом в селе Екидин стихия также не пощадила. В семье Кенжетая Есмаганбетова семь человек.

«В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Двоих детей сразу отправили в оздоровительный лагерь в Алматы. Хочу выразить слова благодарности Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим. Что еще важно, власти предоставили право выбора квартиры, мы сами нашли ту, которую хотелось и эта трехкомнатная квартира нам очень нравится.

«На сегодняшний день заключены договора на покупку 27 квартир общей суммой 370 млн тенге, оплата производится после проведения оформительных процедур и будет произведена передача квартир в собственность пострадавших на безвозмездной основе», — сообщил аким города Аркалыка Амирхан Асанов.

Отмечается, что благодаря поддержке государства жилье обрели 27 семей, состоящих из 151 человека, включая 55 детей.

Работа будет продолжена.

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