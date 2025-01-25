Ещё несколько участков автомобильных дорог в Казахстане планируют сделать платными, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК, передает informburo.kz

На интернет-портале Открытых НПА размещены проекты приказов, согласно которым планируют сделать платными следующие участки:

Балхаш – Бурылбайтал;

Актау – Бейнеу;

Кандыагаш – Макат;

Костанай – Денисовка;

обход Тараза;

Ушарал – Достык;

Шу –Бурылбайтал.

Публичное обсуждение на портале Открытых НПА доступно до 4 февраля.

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