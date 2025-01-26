Сотрудниками полиции проводится огромная работа в вопросах профилактике интернет-мошенничества. Однако, как показывает ситуация, она в корне ничего не меняется. Об этом сказал на брифинге начальник УП Костаная Булат Иманов.

С начала 2025 года на территории Костаная зарегистрировано 47 фактов. Ущерб более 80 млн тенге. В 2024 году было зарегистрировано 760 интернет-мошенничеств. Ущерб от них был 1 миллиард 150 миллионов тенге.

«Цифры сами за себя говорят, что нам надо работу наладить, чтобы наши жители города услышали нас. Самая большая сумма ущерба от одного факта 76 млн тенге», — говорит начальник УП Костаная Булат Иманов.

Жительница Костаная нашла в соцсетях платформу, на которой можно зарабатывать. Далее с ней связываются сотрудники-мошенники.

«Предлагают ей внести сумму и заработать на этом. Жительница нашего города вносит 40 млн тенге. Утром просыпается. У нее на счету показывает 150 тысяч долларов. Дальше мошенники предлагают ей вывести эти деньги. Но для этого ей надо внести 10% от указанной суммы. Она вносит ещё 16 миллионов. И так она вносила, вносила. Ущерб сама себе принесла на 76 млн», — сообщил Булат Иманов.

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