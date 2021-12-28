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Ещё один подросток погиб от удара током, делая селфи на крыше поезда. В КТЖ обратились к казахстанцам

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В компании напомнили, что железнодорожный транспорт – это зона повышенной опасности.

В Алматы подросток погиб, пытаясь сделать селфи на поезде. Ещё один пострадал, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», передаёт informburo.kz

«27 декабря на станции Алматы в приёмоотправочном парке двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте», – сообщили в КТЖ.

Подобный несчастный случай произошёл 25 декабря на станции Тараз. Там при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток. По этим фактам проводятся расследования.

КТЖ обратилось к казахстанцам с просьбой не подвергать свою жизнь опасности.

«Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности, где необходимо чётко соблюдать правила личной безопасности. Необходимо переходить железнодорожные пути в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, настилами, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не делать фото- и видеосъёмки на железнодорожных путях, вагонах поездов. Категорически запрещено фотографироваться рядом с проводами под высоким напряжением, на перронах, опасных местах, где легко оступиться. Ни один сверхудачный кадр не стоит здоровья или жизни», – напомнили в компании.

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