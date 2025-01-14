В Уральске сотрудниками полиции ЗКО задержан 18-летний житель Костанайской области, подозреваемый в сбыте наркотических веществ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у молодого человека было обнаружено 37 свертков, обмотанных изолентой, внутри которых находились zip-пакеты с порошкообразным веществом белого цвета.

Также задержанный указал места, где он оставил закладки, в результате чего было найдено еще пять свертков с аналогичным веществом. По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Полиция продолжает активную работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Напомним, в декабре 2024-ого года полицейские ЗКО за аналогичные преступления уже задерживали двоих жителей Костанайской области, в том числе одного несовершеннолетнего

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