Ещё один провизорный стационар закрыли в Костанайской области

Сегодня из провизорного стационара на базе Костанайской районной больницы выписали последних пациентов. Об этом сообщили в официальном аккаунте Instagram Управления здравоохранения области.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки руководство больницы объявило о закрытии провизорного стационара.

На базе родильного и хирургического отделений будет проведена дезинфекционная обработка. В ближайшее время возобновится прием и лечение пациентов акушерско-гинекологического и хирургического профилей, как экстренных, так и плановых.

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