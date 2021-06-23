Ещё один регион перешёл в «жёлтую» зону

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 23 июня.
В «красной» зоне: г.Нур-Султан.
В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская область перешла в «жёлтую» зону.
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В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области