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Ещё один регион перешёл в «жёлтую» зону

liter.kz

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 23 июня.

В «красной» зоне: г.Нур-Султан.

В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская область перешла в «жёлтую» зону.

В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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