Новое назначение в Рудном: кто возглавил городской суд

Новым председателем Рудненского городского суда назначена Шолпан Накипова. На должность она назначена Указом Президента Республики Казахстан от 1 октября 2026 года.

Нового руководителя коллективу суда и активу города представил председатель Костанайского областного суда Алмат Ерманов. Вместе с ним Рудненский городской суд посетил руководитель Департамента Судебной администрации по Костанайской области Сергей Леонов. В мероприятии также принял участие аким Рудного Виктор Ионенко.

До нового назначения Шолпан Накипова занимала должность председателя Сарыкольского районного суда.

Алмат Ерманов поздравил её с назначением и пожелал профессиональных успехов и плодотворной работы.

Во время визита председатель областного суда также провёл личный приём граждан. Жители смогли обратиться с интересующими их вопросами и получить разъяснения, связанные с осуществлением правосудия и защитой своих прав и законных интересов.

Кроме того, на встрече с судьями и специалистами Рудненского городского суда обсудили текущие вопросы его работы. В частности, речь шла о качестве и эффективности отправления правосудия, соблюдении процессуальных сроков и доступности правосудия.