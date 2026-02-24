От мороза до +16: резкий перепад температуры ожидается в Костанайской области





В Костанайской области ожидается дождливая и ветреная погода. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируется туман.

Ветер юго-западный — 9–14 м/с. На западе, севере и востоке области порывы будут достигать 15–20 м/с, временами — 23 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, на юге области — до +2. Днём ожидается +8…+13 градусов, на юге региона — до +16. В Костанае прогнозируется переменная облачность, днём пройдёт дождь. Юго-западный ветер — 9–14 м/с, днём порывы до 15–18 м/с. Ночью в городе ожидается -1…-3 градуса, днём воздух прогреется до +10…+12 градусов.

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