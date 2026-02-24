От мороза до +16: резкий перепад температуры ожидается в Костанайской области

В Костанайской области ожидается дождливая и ветреная погода. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируется туман.
Ветер юго-западный — 9–14 м/с. На западе, севере и востоке области порывы будут достигать 15–20 м/с, временами — 23 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, на юге области — до +2. Днём ожидается +8…+13 градусов, на юге региона — до +16.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, днём пройдёт дождь. Юго-западный ветер — 9–14 м/с, днём порывы до 15–18 м/с.
Ночью в городе ожидается -1…-3 градуса, днём воздух прогреется до +10…+12 градусов.
Новое назначение в Рудном: кто возглавил городской суд
Мальчиков начнут прививать от ВПЧ в Костанайской области: кого это коснётся
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.