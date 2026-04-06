USD 460.37 EUR 531.87 RUB 5.82

Ещё один штраф хотят ввести в РК

— Сегодня, 14:00
смартфон,школа

pixabay.com

Депутат Айна Мусралимова в ходе обсуждения законопроекта «О психологической помощи» в Мажилис Парламента Республики Казахстан 8 апреля 2026 года рассказала, какая ответственность предусмотрена за вред, причинённый при оказании психологических услуг, сообщает Zakon.kz.

По её словам, в действующем законодательстве уже закреплены меры ответственности. Если будет доказано, что психолог причинил вред здоровью, такие случаи регулируются нормами Уголовный кодекс Республики Казахстан .

«В зависимости от степени тяжести вреда предусмотрены различные санкции — от штрафов и исправительных работ до лишения свободы, в том числе при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — пояснила депутат.

Кроме того, сейчас рассматривается возможность введения дополнительной административной ответственности. Речь идёт о штрафах за нарушение порядка оказания психологической помощи.

Как уточнила Мусралимова, соответствующие поправки находятся в стадии обсуждения, а конкретные размеры штрафов планируется определить ко второму чтению законопроекта.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.