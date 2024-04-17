Ещё один штраф могут ввести для водителей в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности». В нём есть норма об усилении ответственности за превышение скорости, передаёт BaigeNews.kz.

Законопроектом вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость.

«Про превышение скорости, это не коснется законопослушных граждан, те нормы, которые касаются превышения на 10, 20, 30 или 40 км в час, остаются. Есть норма, ужесточающая ответственность за грубое превышение скоростного режима. Условно, до 60 и свыше 60 км в час. То есть получается, эта та категория граждан, и их не много кстати, которая, допустим при скорости 60 км в час разрешенной в городе, движутся со скоростью 120 и более», — разъяснил в кулуарах мажилиса вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

Он заявил, что это касается тех, кто грубо и демонстративно нарушает правила ПДД.

«Я считаю, что это как раз тот случай, когда норма должна работать жестко», — резюмировал он.

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