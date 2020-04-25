Ещё один случай КВИ в Костанайской области

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COVID-2019 в Казахстане
2525 - зарегистрированно
604 - выздоровевших
25 - летальных случаев
39 - в Костанайской области
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Зарегистрированных случаев:
2482
г. Нур-Султан – 454
г. Алматы – 791
г. Шымкент – 146
Акмолинская область – 88
Актюбинская область – 55
Алматинская область – 73
Атырауская область – 98
Восточно-Казахстанская область – 16
Жамбылская область – 103
Западно-Казахстанская область – 102
Карагандинская область – 111
Костанайская область – 39
Кызылординская область – 170
Мангистауская область – 25
Павлодарская область – 88
Северо-Казахстанская область – 30
Туркестанская область – 93
Выздоровевших:
604
г. Нур-Султан – 211
г. Алматы – 90
г. Шымкент – 18
Акмолинская область – 28
Актюбинская область – 10
Алматинская область – 9
Атырауская область – 35
Восточно-Казахстанская область – 5
Жамбылская область – 42
Западно-Казахстанская область – 2
Карагандинская область – 34
Костанайская область – 3
Кызылординская область – 65
Мангистауская область – 4
Павлодарская область – 2
Северо-Казахстанская область – 25
Туркестанская область – 21
Летальных случаев:
25
г. Нур-Султан – 3
г. Алматы – 8
г. Шымкент – 4
Акмолинская область – 4
Восточно-Казахстанская область – 1
Карагандинская область – 1
Костанайская область – 1
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 1
Туркестанская область – 1