Ещё один случай КВИ в Костанайской области

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Зарегистрированных случаев:

2482

г. Нур-Султан – 454

г. Алматы – 791

г. Шымкент – 146

Акмолинская область – 88

Актюбинская область – 55

Алматинская область – 73

Атырауская область – 98

Восточно-Казахстанская область – 16

Жамбылская область – 103

Западно-Казахстанская область – 102

Карагандинская область – 111

Костанайская область – 39

Кызылординская область – 170

Мангистауская область – 25

Павлодарская область – 88

Северо-Казахстанская область – 30

Туркестанская область – 93

Выздоровевших:

604

г. Нур-Султан – 211

г. Алматы – 90

г. Шымкент – 18

Акмолинская область – 28

Актюбинская область – 10

Алматинская область – 9

Атырауская область – 35

Восточно-Казахстанская область – 5

Жамбылская область – 42

Западно-Казахстанская область – 2

Карагандинская область – 34

Костанайская область – 3

Кызылординская область – 65

Мангистауская область – 4

Павлодарская область – 2

Северо-Казахстанская область – 25

Туркестанская область – 21

Летальных случаев:

25

г. Нур-Султан – 3

г. Алматы – 8

г. Шымкент – 4

Акмолинская область – 4

Восточно-Казахстанская область – 1

Карагандинская область – 1

Костанайская область – 1

Мангистауская область – 1

Павлодарская область – 1

Туркестанская область – 1

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