Сегодня состоялся круглый стол по глобальным инвестициям — 2024, проходившем в городе Астана между акимом области Кумаром Аксакаловым и китайским партнером Yin Xingqian (Ин Синцьен) подписан меморандум о создании завода мощностью 29 000 тонн алюминиевых прутков и профилей в год.

Партнером проекта выступает Conglin Aluminium Technology (Shandong) Co., Ltd., ведущий производитель алюминиевых изделий в Китае. Ожидается, что завод внесет значительный вклад в развитие экономики региона благодаря дополнительным поступлениям в бюджет и возможностям экспорта продукции.

Важным фактором, способствующим инвестиционной привлекательности региона, является реализация проектов по внедрению возобновляемых источников энергии и строительству газопровода из Актюбинской области.

Эти инфраструктурные проекты обеспечат надежные энергетические потоки, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для развития новых производств и привлечения инвестиций.

«Костанайская область становится центром притяжения для инвесторов, стремящихся развивать новые виды продукции и внедрять передовые технологии. Мы уверены, что такой подход не только укрепит экономику региона, но и создаст новые возможности для местных жителей и бизнеса»,- говорится в информации.

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