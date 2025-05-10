Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщает, что в соответствии с приказом и.о. Министра транспорта Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 134, с 11 мая 2025 года участок автомобильной дороги республиканского значения «Балхаш – Бурылбайтал» с 1864 по 1955 километр становится платным.

Общая протяжённость платного участка составляет 91 километр. Дорога относится к I-б категории, ширина полосы движения — не менее 3,75 метра, по две полосы в каждом направлении.

В качестве альтернативы предлагается бесплатный объезд по маршруту: «Балхаш – Караганда – Каркаралы – Аягоз – Талдыкорган – Коктал – Шонжы – Кокпек – Алматы – Курты – Бурылбайтал».

Для легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта предусмотрены месячные и годовые абонементы. Для их оформления необходимо обратиться в колл-центр по номеру 1403.

Также доступна как постоплата, так и предварительная оплата. Для удобства водителей предусмотрена возможность онлайн-оплаты через банки второго уровня.

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