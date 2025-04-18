Участок дороги между Костанаем и Денисовкой станет платным. Об этом сказано в размещенном документе Минтранспорта РК.

Опубликован документ об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения «Костанай — Денисовка» на платной основе.

«Участок «Костанай – Денисовка» километр 545+000 – км 385+000 (А-22) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б и II категории Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай используется на платной основе», — сказано в документе.

Проезд может осуществляться по альтернативной автодороге «Костанай – Талапкер – Айсары – Костомар – Жосалы – Новонежинка – Озерное – Аманкарагай – Аулиеколь – Новоселовка – Диевка – Косагал – Раздольное – Аралколь – Уркаш – Алтынсарино – Адаевка – Бестобе – Ливановка – Денисовка».

Срок использования платной дороги на платной основе – 20 лет.

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