Ещё одна инфекция активизировалась в Костанайской области

В Костанайской области, помимо кори, активизировалась ещё одна инфекция — описторхоз. Заболеваемость, конечно, не столь высокая, тем не менее врачи фиксируют рост.

О том, что человек заболел описторхозом, догадаться сразу бывает не просто. Заразившийся может долго не подозревать о том, что он инфицирован паразитами. Напомним, что описторхоз это паразитарное заболевание, которое поражает желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу, вызывается плоскими паразитами класса сосальщиков. Как объясняют специалисты, заражение связано с тем, что население употребляет в пищу рыбу карповых пород, заражённых личинками описторхозов.

«Первые симптомы заболеваемости появляются от 2 до 4 недель. Повышение температуры, вялость, сонливость, появление дисбактериоза, затем появляется аллергическая реакция неизвестного происхождения. Здесь уже человек подозревает, что с ним что-то не так. Конечно же нужно собрать эпиданамнез, что человек употреблял и чаще всего это рыба, если это описторхоз»,- говорит руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Айгерим Калиева.

В Костанайской области за этот год уже выявили 18 заболевших описторхозом, среди них двое детей, когда как в прошлом году их было 10. Но, как говорят специалисты, это не критично. Часто паразиты выявляются при медосмотрах, когда человек и не подозревает этого, симптомы появляются позже.

«Правила профилактики и личной защиты конечно правильной разделки рыбы, использовать отдельную разделочную доску, нож, а также утилизировать все внутренние органы рыбы. Потому, что если в доме есть домашние животные как правило они тоже являются переносчиком инфекции, появляется цикл всей инфекции», — отметила Айгерим Калиева.

Чаще всего заболевание проходит без осложнений, при условии, если вовремя начать лечение. Иначе эта инфекция может привести даже к циррозу печени. Заразиться опистархозом можно и повторно, к этому заболеванию, как отмечает Айгерим Калиева иммунитет не вырабатывается. Нужно соблюдать правила профилактики в быту, и вовремя проходить медобследование.

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