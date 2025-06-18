Аул Жанасу в Алтынсаринском районе Костанайской области стал одним из населённых пунктов, добровольно отказавшихся от алкоголя. Сегодня в числе таких «трезвых» сёл — уже 17 населённых пунктов, сообщает пресс-служба ДП области.

Жанасу — небольшое село, в котором живёт около 120 человек. Несмотря на скромные масштабы, его жители проявили удивительное единодушие в стремлении сделать свою жизнь более безопасной и здоровой.

«Мы провели несколько собраний, послушали мнение аксакалов, родителей, молодёжи. Люди сами вышли с предложением — отказаться от алкоголя полностью. Это был осознанный и единогласный выбор. Хотим, чтобы наш аул стал примером для других», — говорит аким Жанасу Аслан Хамилин.

Один магазин — один пример: местная предпринимательница Гульбану Нурсултанова поддержала решение, хотя свой вклад в трезвое будущее она сделала ещё раньше.

«Я отказалась от продажи алкоголя ещё 10 лет назад. У нас в магазине — только продукты первой необходимости. И я ни разу не пожалела об этом. Мир в селе — важнее выручки», — говорит она.

Местный участковый Нурлан Сергалиев подтверждает: в селе уже более десяти лет не зафиксировано ни одного преступления, факты семейного насилия и ДТП.

«Здесь царит атмосфера взаимного уважения. Жители спокойно решают любые вопросы между собой. Таких аулов должно быть больше», — отмечает инспектор.

По словам директора школы Туремрата Агибаева, духовные основания такого решения особенно важны:

«Мы казахский аул. Здесь чтят традиции, уважают предков. Алкоголь противоречит нашему мировоззрению. Мы растим поколение, для которого естественно жить без него», — подчёркивает педагог.

Проект «Мәдени қоғам» получает поддержку как от полиции, так и от общественности. В планах — расширение программы на новые села, где жители готовы последовать примеру Жанасу.

«Отказ от алкоголя — это не просто ограничение, а путь к социальной гармонии и оздоровлению нации. И когда такой выбор делают сами люди — это дорогого стоит», — резюмировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

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