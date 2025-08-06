В Карасуском районе село Белозерка официально объявляется «Селом без алкоголя». Это решение принято по инициативе жителей, при активной поддержке местных властей, старейшин и молодежи.
«Данное решение — это шаг к здоровому будущему наших детей. Мы хотим видеть наше село крепким, сплочённым и без пагубных привычек. Трезвость — это сила и ответственность перед будущими поколениями», — полностью поддерживает инициативу и отмечает местная жительница Мария Полтавская.
Инициатива направлена на укрепление общественного здоровья, повышение уровня культуры, снижение бытовых правонарушений и создание позитивной, здоровой среды для всех жителей.
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