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Ещё плюс 36 зараженных коронавирусом в Казахстане

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Зарегистрированных случаев: 265. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz
г. Нур-Султан – 162
г. Алматы – 67
Карагандинская область – 7
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 6
Алматинская область – 4
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 6
Восточно-Казахстанская область – 2
Жамбылская область – 3
Кызылординская область – 2
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 1
Мангистауская область – 1
Выздоровевших:18
г. Нур-Султан – 13
г. Алматы – 5
Летальных случаев:1
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