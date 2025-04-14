На совещании в городском акимате с участием акима Костаная стало известно, когда областной центр отключат от отопления.
Аким Костаная Марат Жундубаев спросил у представителей сферы образования и здравоохранения, когда стоит отключать отопление.
-Что касается отопительного сезона. Нам надо его завершать. С учётом того, что эта неделя прохладная. Образование здесь, здравоохранение здесь…Пока вас рановато отключать?
-Да, рановато.
-У нас докладывает КТЭК, что у нас с понедельника будет тепло. Тогда, ориентировочно, когда предлагаете отключать. В следующий понедельник завершим. Если погода не измениться. Давайте тогда, по факту сделаем. Предприятия есть, которые хотят отключить. сами, мы отключаем. Поэтому если кому-то слишком жарко, можете обращаться в КТЭК.
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