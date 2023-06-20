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Ещё шесть участков казахстанских трасс сделают платными для грузовиков и автобусов

pixabay.com

Сразу несколько проектов приказов о введении платности на дорогах первой «б», второй и третьей категорий подготовило МИИР РК, передает kolesa.kz

Согласно документам, деньги за проезд грузовиков и автобусов планируется начать взимать на участках:

  • Уральск — граница Российской Федерации (на Самару) протяжённостью 56 км;
  • Павлодар — гр. Российской Федерации (на Омск) протяжённостью 198 км 210 м;
  • Уральск — граница Российской Федерации (на Саратов) протяжённостью 99 км;
  • Павлодар — Семей — Калбатау протяжённостью 448 км;
  • Кокшетау — Петропавловск протяжённостью 169 км;
  • Бейнеу — Акжигит протяжённостью 85 км.

Стоимость проезда по ним привязана к МРП (3450 тенге в 2023 году) и будет варьироваться от 5 тенге до 25 тенге за километр в зависимости от грузоподъёмности автомобиля, а в случае с автобусами — от количества посадочных мест.

Для езды по новым платным дорогам также можно будет приобрести месячные проездные стоимостью от 1 до 5 МРП и годовые, которые обойдутся автомобилистам в сумму от 12 до 60 МРП.

Обсуждать проекты приказов планируют до конца июня. Таким образом, система платности на новых участках может заработать уже в июле текущего года.

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