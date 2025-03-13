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Ещё теплее. Прогноз погоды на 14 марта в Костанае и области

— Сегодня, 16:57
Изображение для новости: Ещё теплее. Прогноз погоды на 14 марта в Костанае и области

pixabay.com

Ночью в Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег, сообof.n синоптики «Казгидромета». Днем на севере, востоке Костанайской области также будут осадки — дождь, снег.

На севере, востоке области гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, ночью в северной половине области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-4 тепла, ночью на востоке, юге области 4 мороза.

В Костанае будет облачно с прояснением, ночью и утром осадки — дождь, снег, гололед.

Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла.



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