Ночью в Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег, сообof.n синоптики «Казгидромета». Днем на севере, востоке Костанайской области также будут осадки — дождь, снег.

На севере, востоке области гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, ночью в северной половине области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-4 тепла, ночью на востоке, юге области 4 мороза.

В Костанае будет облачно с прояснением, ночью и утром осадки — дождь, снег, гололед.

Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла.