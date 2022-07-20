Ещё у одного абитуриента аннулировали аномально высокий балл на ЕНТ

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил на своей странице в Facebook, что в Казахстане аннулировали результат ЕНТ ещё одного выпускника, набравшего 139 баллов из 140 возможных.

Нарушения правил тестирования выявили при повторной проверке по видеозаписям. Абитуриент не сможет принять участие в конкурсе на гранты, передает informburo.kz

«В прошлых публикациях я писал о том, что мы аннулировали результаты двух абитуриентов, которые набрали 139 баллов с нарушением правил. Это уже третий зарегистрированный случай. Теперь максимальный балл – 138, его набрали четыре абитуриента. Работа по проверке результатов всех четверых продолжается. Напоминаю, что под нашим особым контролем находятся результаты абитуриентов, которые набрали аномально высокие баллы», – написал Руслан Емелбаев.

Также директор Национального центра тестирования напомнил, что подделка сертификата ЕНТ незаконна и бесполезна, так как все данные хранятся в базе центра.

«Мы хотим, чтобы образовательные гранты получили только достойные и честные дети, поэтому не можем закрыть глаза на любые нарушения правил», – заключил директор НЦТ.

Напомним, в июне стало известно, что результаты ЕНТ двоих абитуриентов, набравших 139 баллов, аннулировали из-за нарушений правил.

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