Ещё увеличить зарплату и пригласить больше работников в отряды «Жасыл ел» поручил аким Костаная

В областном центре с прошлой недели стартовал летний сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Было сформировано пять групп, в составе которых 130 человек. В проект вовлечена молодежь от 16 до 35 лет. Это ученики старших классов, студенты, а также безработные молодые люди.

Работа предусмотрена на три месяца, планируется охватить 350 человек.

«Каждый боец обеспечивается необходимой экипировкой: кепки, перчатки, инвентарь для работы, а также в целях безопасности бойцы обеспечены светоотражающими жилетами. К слову, количество желающих работать в «Жасыл ел» ежегодно растет, к слову, стимулирует молодежь и возросшая заработная плата. Согласно прошлогоднему поручению, в этом году нами было предусмотрено повышение заработной платы бойцам», — сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Таким образом, в среднем, рост заработной платы бойцам «Жасыл Ел», в сравнении с прошлым годом, составил 45%. Для участников от 16 до 18 лет – 118 000 тенге без вычета налогов, в 2023 году зарплата составляла 70 000 тенге. А вот участники от 18 до 35 лет в этом сезоне получат 120 000 тенге, а в 2023 году их зарплата составляла 75 000 тенге. При этом, аким города предложил повышать заработную плату бойцам каждый год.

«В следующем году давайте предусмотрим, если возможно, поднять заработную плату. Для чего, для того, чтобы молодые люди работали, в пяти подрядных организациях. Они им должны оценку давать по работе. Если человек не справляется, в контракте должно быть прописано. Или, например, не хочет работать, тогда подрядная организация, могла вам вносить, чтобы вы поменяли этого бойца на другого. Должна быть очередь, а очередь будет только тогда, когда будет высокая заработная плата», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев предложил рассмотреть вопрос об увеличении числа бойцов отрядов за счет городского бюджета. По словам акима это реальная рабочая сила. По его словам,число рабочих мест необходимо увеличить вдвое.

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