Ещё в одном учебном заведении Костаная началась вакцинация препаратом Pfizer

В политехническом колледже 707 несовершеннолетних студентов, родители 60 из них дали письменное согласие на прививку. Вакцинация проходила в стенах колледжа, для этого туда приехала мобильная бригада из поликлиники.

Сергей Ивашишин студент первого курса политехнического колледжа, ему 16 лет. Молодой человек точно знал, что обязательно придет на вакцинацию. Посоветовавшись с родителями, он решил сделать прививку. Волнений и переживаний не было, студент рассказывает, что все больше несовершеннолетних ребят из его окружения уже получили вакцину, и перенесли ее достаточно легко.

«Я решил прививаться потому, что это необходимо для образования в первую очередь. Для того, чтобы можно было собираться коллективами. Это нормальная цель. Решил прививаться сам, это лично мое мнение»,- говорит студент первого курса.

А вот Артур Шихшарбеков зимой прошлого года уже переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Поэтому тоже сомнений, прививаться или нет, у него не было. В семье у Артура все провакцинированы, прежде чем прийти на прививку, прочитал всю информацию о вакцине.

«Были заявки на вакцину, я согласился посоветовался с родителями и они дали согласие. Я сам решил, у родителей спросил, они сказали ты уже взрослый сам решаешь»,- рассказывал студент политехнического колледжа.

Сегодня в колледже учатся 1267 студентов из них 707 несоврешеннолетних. В ноябре с подростками и их родиетлями была проведена разъяснительная работа по вакцине Пфайзер. Пока только 60 родителей дали согласие на вакцинацию. Сегодня первые ребята уже получают прививки. Перед вводом вакцины проверяют согласия родителей, затем измеряют давление и температуру. После вакцины 20 минут ребята находятся в комнате ожидания.

«Поначалу, когда только начался этот процесс было недопонимание со стороны родительской общественности, со стороны самих учащихся. После проведенной работы, правильной работы у нас дело сдвинулось и сегодня мы видим вот такой в принципе не плохой результат»,- говорит директор Костанайского высшего политехнического колледжа Кусаин Каткенов.

Поставить вакцину всем 60-ти студентам сегодня не удалось, поскольку некоторые ребята сейчас находятся на дистанционном обучении, а еще несколько человек изъявили желание получить прививку в поликлинике.

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