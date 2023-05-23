Если больше +28 градусов, уроки отменят. Родители Костаная настаивают на отмене сокращения каникул

Представители Общественного объединения «Казахстанский Союз Родителей» вновь подняли вопрос о возврате прежних сроков обучения и каникул для школьников. Напомним, что этот учебный год у нас в стране продлен до 1 июня, а учебных недель в общем стало больше на две. Инициативная группа костанайских родителей считает, что это новшество положительно не сказывается на состоянии детей и усвоении программы.

В этом году последний звонок для школьников Казахстане прозвучит не 25 мая, а 1 июня — таковы новшества, которые были внесены в начале осени прошлого года в учебную программу страны. Однако костанайские представители ОО «Казахстанский Союз Родителей» своих попыток вернуть всё к прежним срокам не оставляют.

«На основании этой методической рекомендации принимают решение продлить. При этом родители говорят постоянно, не умолкают получается, родители не останавливаются, а все это время не видите этого?», — спрашивает представитель КФ ОО «Казахстанский союз родителей» Елена Чечулина.

Все свои вопросы родители адресовали заместителю руководителя управления образования области. По мнению представителей общественного объединения, уже сейчас, когда на улице потеплело, детям трудно находиться в кабинетах и усваивать школьную программу.

«Вы имеете в виду, что после 25 мая будет очень жарко? Понятно. Но согласитесь, жарко бывает и начале мая и в апреле, бывают дни, когда за 20, поэтому, у нас по санпинам 28 градусов, если больше 28 градусов, то все работа прекращается, дети должны идти домой. Решение принимало профильное министерство просвещения, приказ подписан министром. Вы сами знаете, обсуждали этот вопрос», — говорит заместитель руководителя управления образования Костанайской области Талгат Саламатов.

Представители «Казахстанского Союза Родителей» считают, что на следующий учебный год в стране необходимо вернуть сроки обучения и каникул в прежнее состояние. То есть 34 учебных недели вместо 36, и период обучения с 1 сентября по 25 мая. Тем более, что приказ о сроках обучения и времени каникул в стране формируется раз в год, и обычно озвучивается в августе перед началом учебного года, а значит, считают родители, изменения все же возможны.

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