«Если Костанай посеет — весь Казахстан будет с хлебом» — Князев о поручении Касым-Жомарта Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении 31 марта озвучил несколько мер, которые он назвал «шагами по поддержке граждан и бизнеса». В том числе большое внимание уделялось поддержке сельского хозяйства.

В сфере сельского хозяйства Токаев поручил своевременно провести весенне-полевые работы; выделить 70 миллиардов тенге из бюджета и довести до фермеров через АО «Аграрная кредитная корпорация». Ставка для конечных заемщиков не должна превышать 5%; поставил Правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены.

Герой Труда Казахстана, директор ТОО «Алтынсарино», депутат областного маслихата Борис Князев выразил свое мнение на обращение Президента.

«Выступление правильное. Считаю, что Касым — Жомарт Токаев принял верные меры. Сельское хозяйство надо поддерживать, тут две беды: в прошлом году была неурожайность, а в этом году ЧП в стране. Данное послание мы утром обсудили с коллегами, я это воспринял очень позитивно. Наша задача обязательно посеять, потому что ту информацию, которую я имею за границей -она не очень утешительная. Правильные шаги делаются не только в глобальном плане сельского хозяйства, но и в поддержку малоимущих, мелких крестьян. Здесь всегда вопросы с семенами, финансами. И цена на дизтопливо, и ставка 5-6% — все это очень хорошо. Надо сделать самые жесткие меры карантина. Если Костанай посеет — весь Казахстан будет с хлебом. Пандемия рано или поздно закончится, а может произойти так, что если не посеять, то будет другая беда. «Пожар надо тушить не тогда, когда он разгорелся, а тогда, когда появился дым»,- говорит Борис Князев.

По мнению Князева, еще одним верным шагом со стороны Правительства страны было введение ограничения на вывоз зерна на время чрезвычайного положения.

«Никто не знает, как будет развиваться эта пандемия, поэтому лучше оставить зерно в своей стране. Если посеем, то продадим и после посевной, разве не будет спроса на наш хлеб? Лучше иметь какой-то резерв, чем ничего не иметь. Меры очень правильные»,- сказал Борис Князев.

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