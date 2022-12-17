Если мы еще три таких изъятия сделаем, то люди останутся без пенсионных накоплений, — глава ЕНПФ

Очередное заявление мажилисмена Жамалова, предложившего дать возможность казахстанцам погашать кредиты пенсионными накоплениями, экспертное сообщество восприняло достаточно неоднозначно, усмотрев даже элементы популизма.

Тема обсуждалась в очередном выпуске программы «Время говорить».

Автор Данил Москаленко напомнил, что депутат Аманжан Жамалов, помимо растиражированной СМИ инициативы касательно погашения кредитов, также высказался за проведение парламентских слушаний по деятельности ЕНПФ. Основной акцент парламентарий сделал на низкой доходности фонда и повышениии порогов достаточности на 2023 год, сообщает inbusiness.kz. По информации председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова, который принял участие в программе, изъятия на жилье и лечение уже составили 3,5 трлн тенге. Общий портфель пенсионных активов составляет около 14 трлн тенге.

Жанат Курманов Председатель правления АО «ЕНПФ»:

«Если мы еще три таких изъятия сделаем, то люди останутся без пенсионных накоплений. Поэтому это вразрез идет тем задачам, которые стоят перед пенсионной системой, тем поручениям, которые были даны для реализации права граждан по использованию своих пенсионных накоплений на жилищные вопросы и лечение. Сейчас расширять этот перечень и затем оставлять людей без пенсии, то фактически это означает, что люди в дальнейшем будут вынуждены обращаться за пенсией в государственный бюджет. И в этом отношении проблема опять же вернется государству. Исходя из этого нужно четко определить предназначение какое у пенсионных накоплений, исходя из этого рассматривать возможные предложения по изъятию».

Эльдар Шамсутдинов Исполнительный директор DM Technology, экономист:

«Знаете, я бы на две части разделил, во-первых. Выступление Аманжана Макаримовича я его абсолютно поддерживаю касательно неэффективности и провальной пенсионной реформы в целом, надо это уже признать: ребята, Минтруда и ЕНПФ, вы провалили пенсионную реформу. Касательно того, что пенсионные деньги потратить на погашение долгов …не то, чтобы это плохая идея, но в преддверии будушего банкротства физических лиц, это выглядит очень плохо пахнущим инструментом со стороны банков попыткой быстро закрыть проблемные кредиты. ТО есть посмотрели на опыт МФО (микрофинансовые организации — ред), которых совсем недавно заставили простить проблемщиков, и думают: нас (банки – ред) тоже, наверное, заставят скоро простить , давайте придумаем как эти кредиты быстро закрыть. Ну, это такая конспирологическая теория. Концептуально я против вообще такого погашения».

Данил Москаленко:

«Давайте, продолжим. Из-за чего такой вопрос встает? Из-за доходности. Что с доходностью не так? В этом году доходность ЕНПФ показывает, если не ошибаюсь, чуть больше 6%, когда инфляция – 24%. Вот, давайте, на эту тему подискутируем».

Жанат Курманов Председатель правления АО «ЕНПФ»:

«В первую очередь давайте еще раз напомним, что ЕНПФ самостоятельно не занимается управлением пенсионных активов. Управлением занимается национальный банк. Если вкладчик выбирает частную управляющую компанию, то управлением занимается управляющий инвестиционным портфелем. Это -первое. Второе. Понятно, что такие вопросы обостряются в периоды кризиса, когда у нас инфляция становится двузначной. И понятно, что не только в Казахстане, но и в других странах доходность понижается. Исходя из этого надо обратить внимание на те цифры, которые я могу привести по другим странам. В частности, по пенсионному рынку Великобритании убыток составил минус почти 30%, по рынку США – отрицательная доходность почти 16%, по странам еврозоны, Швейцарии и Канады убыток составил 14%, убыток по пенсионным активам Японии составит минус 3%. В этом отношении в Казахстане убытка как такового нет, есть снижение инвестиционной доходности и эта доходность ниже, чем текущая инфляция. А из-за чего эта инвестиционная доходность снизилась? Из-за того, что произошла переоценка финансовых инструментов».

Эльдар Шамсутдинов Исполнительный директор DM Technology, экономист;

«Касательно доходности могу сказать следующее, когда у тебя 49% портфеля вложено в ГЦБ (государственные ценные бумаги – ред) Мифина и в инструменты Нацбанка, которые были долгосрочными. То есть ты минфиновские облигации купил пару лет назад по какой-то доходности, а теперь инфляция пугает. Проиграл. Говорить о каких-то рыночных инструментах, наверное, — перебор. Когда у тебя нет фондового рынка, когда у тебя совокупные активы фондовой биржи в три раза меньше, чем у ломбардов и микрофинансовых организаций, говорить о рынке, наверное, ну немножко глупо. Поэтому наверное нужно в целом пересмотреть подходы к формированию инвестиционной системы».

Телезрителей, которые посредством WatsApp присылали вопросы в эфир, в частности интересовало почему граждане, не отчисляющие в пенсионный фонд, получают пенсию больше тех, кто старается делать отчисления?

Жанат Курманов Председатель правления АО «ЕНПФ»:

«Пенсионные выплаты напрямую связаны с пенсионными накоплениями. У нас вкладчики получают пенсионные выплаты, начиная от 70% от прожиточного минимума, это – минимальная предусмотренная законом выплата. Ниже она не может быть. А максимальная ничем не ограничена. У нас есть вкладчики, которые получают пенсионные выплаты по 700 тысяч тенге из-за того, что они накопили достаточно хорошие пенсионные сбережения. Здесь работает очень простое правило: сколько человек накопил, такую пенсию он и будет получать».

Спикеры также высказались по последней инициативе, которая предусматривает возможность перевода 50% пенсионных накоплений в управление частным компаниям.

Жанат Курманов Председатель правления АО «ЕНПФ»:

«Да, действительно, в последнем послании и на расширенном заседании правительства глава государства отметил, что необходимо повышать эффективность управления пенсионными активами, исходя из того, что национальный банк всегда будет управлять достаточно консервативно, потому что решает, в первую очередь, задачу сохранности пенсионных накоплений, то необходимо развивать конкурентный рынок управляющих. В этой части сделано очень правильное предложение, на мой взгляд, разрешить каждому вкладчику в пределах 50% своих накоплений переводить в управление в частную компанию, в одну или несколько».

Эльдар Шамсутдинов Исполнительный директор DM Technology, экономист: