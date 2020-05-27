Если не станет лучше, придется ужесточать карантин — Биртанов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что карантинные меры будут ужесточены, если казахстанцы не будут соблюдать меры безопасности, передает Tengrinews.kz.

«Если меры безопасности будут игнорироваться и рост заболеваемости будет расти, конечно же, придется ужесточать меры, вводить дополнительные санкции. Не хотелось бы этого делать, поэтому от каждого человека, от каждого гражданина зависит успех борьбы с пандемией. Помимо социального дистанцирования, помимо санитарного режима на предприятиях, в общественном транспорте очень важно соблюдать правила личной гигиены. Сегодня доказано, что при нынешнем уровне распространения инфекции в обществе — ношение масок является эффективной мерой. Как для потенциально заболевших, так и для здоровых», — сказал министр на брифинге в Нур-Султане.

Министр обратился к казахстанцам с просьбой соблюдать меры безопасности и личной гигиены.

«Я хочу еще раз обратиться к нашим гражданам, начиная с марта месяца, когда Глава Государства объявил чрезвычайное положение и мы провели 2 месяца в условиях жесткого карантина, это было очень непросто, но благодаря именно нашей с вами самодисциплине, пониманию и принятию этих мер, мы с вами добились больших успехов и добились контролируемости уровня заболеваний и смертности в нашей стране, она существенно ниже чем во многих странах.

Но это не повод для празднования или расслабленности. Эпидемия продолжается, поэтому необходимо, чтобы каждый из нас четко понимал ту меру ответственности соблюдения мер безопасности. Здоровья каждого из вас, ваших близких, наших детей зависит от того, как мы соблюдаем эти карантинные меры, соблюдаем меры безопасности.

Президент поручил нам, правительству и акимам, провести решительные меры и мы их, безусловно, примем, но они будут недостаточно эффективными, если каждый из наших граждан не будет поддерживать меры и лично сам не будет придерживаться этих мер безопасности. Еще раз хочу сказать — это в интересах наших близких, в интересах нашей страны», — заключил он.

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