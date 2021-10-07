Если не уплатили вовремя налог: Почему придется платить еще и судоисполнителю

В Комитете государственных доходов разъяснили, в каких случаях взыскание задолженности по налогам физлиц передается судебным исполнителям, передает Tengrinews.kz.

Отметим, налог на имущество (единый налог земельный+имущество — Прим. ред.) граждане Казахстана должны уплачивать не позднее 1 октября каждого года. Налог на транспорт — не позднее 1 апреля каждого года. Земельный налог по многоквартирным домам (то есть за квартиры) отменен. В случае неуплаты налога должники могут иметь дело с ЧСИ, и, кроме основной суммы налога и пени, им придется оплатить еще и услуги судисполнителя. Размер оплаты деятельности ЧСИ доходит до 25 процентов от суммы задолженности (при задолженности до 60 МРП).

Судебные исполнители наделены правом наложить арест на имущество должника, запретить выезд за пределы РК и сделать другие ограничения пользования и распоряжения имуществом.

В ЧСИ направляются налоговые приказы по должникам, у которых сумма задолженности превышает 1 МРП (в 2021 году МРП составляет 2 917 тенге).

Как разъяснили в КГД, сначала налоговые органы направляют физлицу уведомление о погашении налоговой задолженности.

«В случае непогашения выносится налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица, и направляют его на исполнение частным судебным исполнителям для принудительного взыскания. Ранее налоговые органы направляли материалы в суд, а с 2018 года налоговые органы направляют налоговые приказы напрямую ЧСИ», — говорится в ответе КГД.

После передачи дела ЧСИ выносит постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении должника. После этого должнику приходит уведомление на телефон в виде SMS. Судебный исполнитель также высылает должнику извещение.

В случае, если задолженность равна или превышает 40 МРП, то в отношении должника принимаются меры в виде временного ограничения на выезд из Казахстана после истечения пяти рабочих дней со дня извещения.

При этом блокировку счетов, банковских карточек и арест имущества производит только частный судебный исполнитель. Чтобы снять наложенные ограничения, необходимо погасить сумму долга и предоставить квитанцию частному судебному исполнителю, отметили в КГД.

Уплатить налоги можно через кассы банков, банкоматы и банковские мобильные приложения.

«Если налогоплательщик не уплатил в срок налоги, то за неуплату начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального банка на каждый день просрочки», — добавили в КГД.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.