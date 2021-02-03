Если новых специалистов не привлекут, то школы объединят или закроют — департамент образования Костанайской области

Одна из проблем районных и сельских школ — дефицит кадров. Этот вопрос в управлении образования Костанайской области намерены решать в ближайшее время, передает alau.kz

«Нередки случаи преподавания учителем нескольких предметов. В связи с этим просим акимов принять меры по увеличению контингента школ, в том числе за счет программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2021 год «Еңбек». В частности переселением граждан из трудоизбыточных регионов страны»,- сказала руководитель управления образования области Зауре Байменова.

Если новых специалистов привлечь не удастся, то таким школам предстоит либо объединиться с другой, либо вовсе закрыться. Меру называют вынужденной, но, по словам руководителя управления, она необходима для того, чтобы дети получали качественное образование. Впрочем, на желание идти в преподаватели во многом влияют условия работы. И одно из них — заработная плата. С этого года учителям ее повысили на 25 процентов. А вот когда местные преподаватели получат доплаты, рассказала Зауре Байменова.

«С 25 по 29 января проведена работа по обеспечению выплат работникам общеобразовательных школ. Это порядка 24,5 тысячи человек заработной платы из местного бюджета за январь в сумме 2,6 миллиарда тенге. Сумма повышения заработной платы из республиканского бюджета будет произведена до 5 февраля»,- пояснила руководитель управления образования.

Помимо всего перечисленного областное управление образования попросило в акимате региона дополнительные средства. Это 443 миллиона тенге. Деньги намерены потратить на цифровизацию и автоматизацию образовательной системы.

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