Если считаете свою работу неподъёмной, дайте знать — Токаев главе МЧС РК

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям, сообщает Акорда.

В своем выступлении Глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых – малой магнитуды.

– Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже «тревожные чемоданчики». Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно, – заявил Президент.

В выступлении подробно были затронуты вопросы готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения.

– Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощность стихии они итак уже почувствовали на себе. В такой момент главное – снабдить граждан информацией, как действовать дальше: «Можно ли возвращаться в дома?», «Куда идти, чтобы получить помощь?» Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз смс-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей, – сказал Глава государства.

Перед министерством по чрезвычайным ситуациям поставлена задача критически переосмыслить свою деятельность. Президент, обращаясь к Сырыму Шарипханову отметил, что он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но, когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда.