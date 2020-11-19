«Если ситуация не стабилизируется, тогда мы и дальше будем вводить меры ограничения» — аким Костанайской области

В Костанайской области растет число больных с коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки добавилось еще 60 человек. Чтобы остановить рост, в регионе действуют серьезные ограничительные меры, которые глава региона просит людей соблюдать в обязательном порядке. Пока, по его словам, это единственная возможность не допустить полной загрузки медицинских стационаров.

С 6 ноября в Костанайской области по настоящее время проведено 860 рейдов мобильных групп по соблюдению санитарно- эпидемиологических норм. Группами проверено 4757 объектов, в ходе которых выявлено 825 нарушений. Наложено 363 штрафа почти на 21 млн тенге. Только за последние сутки выявлено 69 нарушений.

«Вместе с тем, остается низкой выявляемость нарушений в районах: Карабалыкском, Узункольском, Беимбета Майлина и г. Аркалык от 4 до 10%. Для сравнения в г. Костанай этот показатель составил 67%. Вместе с тем, некоторыми гражданами, несмотря на введенные ограничительные меры, допускается грубые нарушения. 16 ноября 2020 года в п. Аманкарагай, Аулиекольского района гр. Жакасов, являющийся директором Басаманского учреждения лесного хозяйства, совместно с работниками Дома культуры, проводили «День леса» с участием 30 человек. Составлены материалы на 638,9 тыс. тенге»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области перечислил множество фактов проведения поминальных обедов и сватовства в Джангельдинском районе и Рудном. При этом в регионе действуют строгие ограничения, особенно в выходные, а именно не работает городской общественный транспорт, непродовольственные магазины площадью более 2000 кв м и по продаже запасных частей к автомобилям и сельхозтехнике, под запретом в субботу и воскресенье бани и сауны, а объекты общественного питания работают только на вынос и доставку.

«Ситуация непростая. С каждым днем идет рост заболевших в нашей области. Надо 10 дней, две недели потерпеть и ситуация стабилизируется, мы дадим послабления. Если не стабилизируется, тогда мы и дальше будем вводить меры ограничения. Другого выхода нет, прошу отнестись с понимаем»,- говорит Архимед Мухамбетов.

В Денисовском районе на 18 ноября зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции. На базе инфекционного отделения, по словам районного акима, был развернут инфекционный стационар на 12 коек, и сегодня там проходят лечение 9 пациентов.

«По опыту первой волны, у нас готовность есть — 40 коек на базе Денисовского профессионально-технического колледжа. По бригадам и комплектации врачей мы можем развить это дело, постараемся не допустить увеличение больных»,- рассказал аким Денисовского района Бахыт Нургалиев.

По официальным данным, в Костанайской области за минувшие сутки зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавиheсной инфекцией. Заболевшие: 14 жителей Костанай, 17 — Рудного, 9 в Житикаринском районе, 6 — в Карабалыкском районе по 1 в Денисовском, Алтынсаринском, Костанайском, Федоровском районе и в районе Б.Майлина. В итоге с начала года в области зарегистрировано 4490 случаев COVID-19, из них 1074 человека сейчас находятся на лечении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.