USD 477.62
EUR 527.67
RUB 5.25
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. «Если сравнивать дорогу из Караганды до Жезказгана, то ваши дороги…

«Если сравнивать дорогу из Караганды до Жезказгана, то ваши дороги намного лучше» — министр транспорта в Костанае

Фотография для новости "Если сравнивать дорогу из Караганды до Жезказгана, то ваши дороги намного лучше" - министр транспорта в Костанае

alau.kz

Встреча министра транспорта с населением Костанайской области прошла в стенах дворца молодежи. Здесь собралось не так много людей, но, не смотря на это, вопросов было не мало. Один из них касался дороги республиканского значения, которая ведет из Костаная в Астану. Ее, по мнению людей, нужно привести в порядок и расширить.

Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что планы такие есть.

«Астана-Костанай» через Атбасар в наших планах перевод  на четырёхполосное движение начнется в 2027 году. Поскольку в текущем году мы завершаем четырёхполосную дорогу «Астана-Алмата». У нас начатый проект есть из Кызылорды до Жезказгана. У них абсолютно дороги не было. Если посмотреть дорогу из Караганды до Жезказгана ваши дороги по сравнению с ними намного лучше», — сказал министр транспорта РК Марат Карабаев.

Марат Карабаев отметил, что до 2027-го года будут готовить проектно-сметную документацию, производить расчеты и искать источник финансирования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Уроки сна добавили школьникам в Казахстане

Следующая новость

Перевернулся грузовик с зерном на трассе в Костанайской области