«Если сравнивать дорогу из Караганды до Жезказгана, то ваши дороги намного лучше» — министр транспорта в Костанае

Встреча министра транспорта с населением Костанайской области прошла в стенах дворца молодежи. Здесь собралось не так много людей, но, не смотря на это, вопросов было не мало. Один из них касался дороги республиканского значения, которая ведет из Костаная в Астану. Ее, по мнению людей, нужно привести в порядок и расширить.

Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что планы такие есть. «Астана-Костанай» через Атбасар в наших планах перевод на четырёхполосное движение начнется в 2027 году. Поскольку в текущем году мы завершаем четырёхполосную дорогу «Астана-Алмата». У нас начатый проект есть из Кызылорды до Жезказгана. У них абсолютно дороги не было. Если посмотреть дорогу из Караганды до Жезказгана ваши дороги по сравнению с ними намного лучше», — сказал министр транспорта РК Марат Карабаев.

Марат Карабаев отметил, что до 2027-го года будут готовить проектно-сметную документацию, производить расчеты и искать источник финансирования.

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