Ежегодно казахстанцы отдают мошенникам десятки миллиардов тенге. Уловки аферистов становятся всё более изощрёнными и технологичными, из-за чего жертвой может стать человек любого возраста, профессии и социального положения.

На последнем заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «распоясавшиеся мошенники превратились в реальную угрозу национальной безопасности». По его словам, одной из самых эффективных мер борьбы с преступниками остаётся профилактика.

Профилактическая встреча в Лисаковске

Накануне в Лисаковске прошла встреча с жителями, посвящённая вопросам противодействия интернет-мошенничеству. Горожанам рассказали, как распознать обман и не лишиться своих средств.

Как действуют интернет-мошенники

Старший прокурор прокуратуры Лисаковска Мирас Мизанбаев призвал граждан быть особенно внимательными при общении с незнакомыми лицами.

По его словам, если собеседник просит передать личные данные или сообщает о якобы подозрительных операциях по счетам, разговор необходимо сразу прекращать. Как правило, под такими предлогами действуют интернет-мошенники, стремящиеся завладеть персональной информацией.

Самые распространённые схемы обмана

Полицейские, которые непосредственно работают с жертвами аферистов, рассказали о наиболее распространённых схемах мошенничества. Несмотря на то что многие из них используются уже не первый месяц, люди продолжают попадаться на уловки преступников.

Начальник подразделения криминальной полиции отдела полиции Лисаковска Диас Рахметов отметил, что мошенники по телефону могут представляться сотрудниками коммунальных служб, операторами сотовой связи или курьерами служб доставки. Под различными предлогами они просят сообщить SMS-код с номера 1414 — якобы для замены сим-карты, получения посылки, записи в поликлинику или проверки домофонов.

Советы от жителей

На встречу пришли около сотни жителей Лисаковска. Кто-то записывал рекомендации специалистов, а кто-то делился личным опытом.

Жительница города Елена Криницкая отметила, что один из главных признаков мошенничества — это давление и спешка. По её словам, если человека вынуждают действовать срочно, необходимо взять паузу, обдумать ситуацию и не реагировать сразу, даже если версия кажется правдоподобной.

Встречи будут проводить регулярно

Организаторы подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия планируется проводить на постоянной основе. Их главная цель — повысить правовую грамотность населения, научить людей распознавать мошеннические схемы и правильно реагировать на попытки обмана.