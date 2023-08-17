Если умер близкий: какие медуслуги, связанные со смертью, предоставляют бесплатно и влияет ли на это статус в ОСМС

Что случилось. В Министерстве здравоохранения разъяснили, какие услуги казахстанцы могут получить бесплатно в случае смерти человека и влияет ли на это статус застрахованности, сообщает informburo.kz

Контекст. В соцсетях возникла дискуссия относительно платности услуг моргов и патологоанатомического бюро. Многие пользователи по своему опыту отметили, что несли все расходы сами, хотя, по их мнению, такие организации должны финансироваться из бюджета.

Кто финансирует патологоанатомическое бюро. Как рассказали в Минздраве в ответе на запрос Informburo.kz, случаи смерти больных в организациях здравоохранения подвергаются клинико-патологоанатомическому разбору. Патологоанатомическое заключение – неотъемлемая часть медицинской карты пациента. Источник финансирования патологоанатомического исследования, то есть возмещения затрат патологоанатомического бюро, определяется автоматически в информационных системах аналогично источнику финансирования пролеченного случая.

В Фонде соцмедстрахования рассказали, что финансирование патологоанатомической диагностики производится за счёт гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы медстрахования примерно в равных долях. В 2023 году по ГОБМП заключили договоры на 1,35 млрд тенге, по ОСМС – на 1,32 млрд тенге.

Когда не проводят патологоанатомическое исследование. Как пояснили в Минздраве, если человек умер дома, в дороге или других местах, то для констатации факта смерти вызывается скорая помощь, одновременно информация передаётся в полицию для освидетельствования смерти и составления протокола.

«При отсутствии признаков насильственной смерти выдаётся справка о смерти без проведения патологоанатомического исследования», – отметили в Минздраве.

Если есть признаки насильственной смерти, смерти при невыясненных обстоятельства, если нужно установить причину смерти в целях дознания следственными органами, то исследования проводятся в системе судебно-медицинской экспертизы Министерства юстиции.

За какие услуги нужно платить. Как пояснил заместитель директора Центра судебных экспертиз МЮ РК Руслан Сатывалдиев, судебно-медицинские экспертизы трупа проводятся на основании постановления правоохранительных органов для выяснения причины смерти. Экспертиза трупа назначается в случаях смерти на дому молодых лиц, при которых причина смерти не ясна, и если человек не наблюдался в медицинской организации.

«Экспертиза при ДТП, механических асфиксиях, убийствах и утоплениях проводится на бесплатной основе. Медицинское свидетельство о смерти выписывается также на бесплатной основе. Если родственники хотят, чтобы им оказали какие-то услуги по бальзамированию тела, косметологическим услуги, они предоставляются на платной основе по прейскуранту», – отметил Руслан Сатывалдиев.

В Минздраве подтвердили, что медицинские организации вправе оказывать другие виды услуг, которые не входят в перечни ГОБМП и ОСМС, на платной основе. Речь идёт о таких ритуальных услугах, как хранение тела в холодильной камере, обмывание, одевание, бальзамирование тел умерших, проведение ритуальных религиозных обрядов в прощальном зале.

Обязательно ли быть застрахованным. В Минздраве сообщили, что размещение объёмов в рамках ГОБМП и системе ОСМС патологоанатомическим бюро осуществляется по заявке. Финансирование осуществляется в полном объёме, при дополнительной же потребности в финансовых средствах в рамках заключённых договоров проводится корректировка плана закупа услуг патологоанатомической диагностики.

«Наличие или отсутствие статуса застрахованности не может повлиять на оказание этих услуг. Медицинские организации не проводят услуги патологоанатомической диагностики на платной основе, с родственников умершего не взыскивают средства на услуги, входящие в перечни ГОБМП и ОСМС», – заверили в ведомстве.

Почему это важно знать. Медицинскую страховку до сих пор имеют не все казахстанцы, что связано со значительной долей населения, живущего на «серые» доходы. После введения ОСМС по-прежнему среди населения сохраняется недопонимание, какие услуги граждане могут получить бесплатно, а за какие – нужно платить. Каждый человек в жизни сталкивается с ситуацией, когда умирает родственник, друг, знакомый, поэтому важно знать алгоритм действий в таких обстоятельствах и свои права на бесплатные услуги.

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