ЕСП отменили: сколько минимум должны будут платить ИП в Казахстане

Открывшим ИП после отмены ЕСП казахстанцам соцплатежи придется платить отдельно. Их минимальный размер в 2024 году составит более 17 тысяч тенге. Что входит в эту сумму, узнали журналисты NUR.KZ.

В течение пяти лет самозанятые казахстанцы, которые оказывали услуги физическим лицам, не нанимали работников и имели доход до 1 175 месячных расчетных показателей (МРП) в год, могли законно осуществлять свою деятельность, уплачивая единый совокупный платеж (ЕСП).

Его размер для жителей городов страны составлял всего 1 МРП, что в последний год действия ЕСП составляло 3 450 тенге. В эту сумму входили и индивидуальный подоходный налог (ИПН), и социальные платежи, среди которых обязательный пенсионный взнос (ОПВ), взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) и социальное отчисление.

Таким образом плательщики ЕСП платили налоги с дохода, участвовали в пенсионной системе, имели статус «застрахован» в системе ОСМС и могли претендовать на различные соцвыплаты.

С этого года ЕСП отменили, и, чтобы продолжать свою деятельность, уплачивавшим его казахстанцам придется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать подходящий налоговый режим.

Какой налоговый режим лучше выбрать

В Комитете государственных доходов Министерства Финансов РК между тем сообщают, что наиболее удобным для бывших плательщиков ЕСП является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения «E-Salyq Вusiness».

В частности, его могут применять казахстанцы, осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности без найма работников, доходы которых не превышают 3 528 МРП в год. В 2024 году эта сумма составит 13 977 936 тенге, или в среднем более миллиона в месяц.

Удобство данного режима прежде всего заключается в том, что ИП регистрируется без посещения налоговых органов через приложение. Оно также позволяет автоматически вести учет полученных доходов, выдавать чеки, исчислять налоги и социальные платежи.

Сколько составят социальные платежи

Что касается затрат на ведение ИП, то они зависят от учтенного в приложении дохода. К тому же они не фиксированные, как единый совокупный платеж, и более высокие даже при минимальном расчете. Так, например, индивидуальный подоходный налог составляет 1% от дохода.

Обязательный пенсионный взнос равен 10% от ежемесячного дохода, который, согласно «Социальному кодексу», принимается в размере не менее одной минимальной заработной платы (МЗП), с этого года равной 85 000 тенге. Соответственно, минимальный ОПВ для ИП составляет 8 500 тенге.

Ставка социального отчисления равна 3,5% от дохода. Минимальным объектом исчисления также является минимальная зарплата. Таким образом, на социальное отчисление индивидуальный предприниматель в 2024 году ежемесячно будет тратить минимум 2 975 тенге.

А взнос за ОСМС для ИП не зависит от дохода и, согласно закону «Об обязательном социальном медицинском страховании», равен 5% от 1,4 МЗП, или 5 950 тенге в 2024 году.

Таким образом, вместо одного МРП бывшие плательщики ЕСП, зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей, должны будут платить минимум 17 425 тенге.

Когда ИП должны сдавать декларации

Также отметим, что деятельность ИП по специальному налоговому режиму с использованием специального мобильного приложения не требует сдачи отчетности.

Но напомним, что в этом году «ипэшники» будут сдавать декларации об активах и обязательствах. Но коснется это только тех, кто имел статус ИП на 1 января 2024 года. То есть казахстанцы, ставшие индивидуальными предпринимателями позже этой даты, станут участниками всеобщего декларирования только в следующем году.

В Комитете госдоходов при этом также напомнили, что казахстанцы, сдающие в аренду жилье, могут не регистрировать ИП, а уплачивать ИПН по ставке 10% и раз в год представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00

@Автор: Екатерина Сохарева

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