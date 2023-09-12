ЕСП создает имитацию участия в пенсионной системе

По словам главы фонда «Қазақстан халқына», сейчас правительство устанавливает правила, по которым ИП всё равно выпадают из накопительной пенсионной системы, передает informburo.kz

Введение ЕСП создавало лишь имитацию участия около миллиона казахстанцев в пенсионной системе, заявил финансист, председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев в интервью YouTube-каналу ЕНПФ.

«У нас около миллиона человек, индивидуальных предпринимателей, сегодня пользуется режимом единого совокупного платежа. Понятно, что этот платёж был временно установлен, для того чтобы стимулировать деятельность ИП, уменьшив их обязательные платежи. Но я не уверен, что это было правильно по отношению к пенсионным взносам, потому что пенсионные взносы – это платежи не в пользу государства, а на собственные счета. В ЕСП мизерная часть приходится на пенсионные взносы, то есть происходит имитация участия в пенсионной системе целого миллиона человек. Соответственно, когда наступит время выплаты пенсии – что будет? Будет имитация выплаты из накопительного пенсионного фонда», – сказал Жамишев.

По его словам, это вопрос не к самим предпринимателям, а к государству, которое устанавливает такие «правила игры».

«Сейчас с 1 января уже не будет ЕСП, будут общеустановленные режимы, и выплата составит около 7 тысяч тенге. Я посмотрел цифры, какая у нас минимальная сумма достаточности пенсионных накоплений. Так вот: если 40-летний предприниматель будет выплачивать по 7 тысяч тенге и у него будут достаточные пенсионные накопления, то через год, чтобы их иметь, ему нужно выплачивать уже по 14 тысяч тенге. То есть устанавливаются правила, по которым ИП всё равно выпадают из накопительной пенсионной системы. 7 тысяч тенге – это уже не имитация участия в пенсионной системе, но этого недостаточно, чтобы хотя бы иметь накопления на минимальном уровне, установленном правительством», – отметил Болат Жамишев.

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