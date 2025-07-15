В ходе брифинга по итогам заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос журналистов касательно расходов на социальную сферу.

Более 50% республиканского бюджета ежегодно направляется на финансирование социальной сферы. Средства идут на пенсии, заработные платы бюджетников, пособия для многодетных семей, малообеспеченных граждан, людей с инвалидностью, а также строительство школ, больниц и развитие инфраструктуры. В этом направлении Правительством проводится комплексная, системная работа.

«Если человек попадает в категорию, к примеру, многодетная семья, вне зависимости от уровня дохода, какая у этой семьи есть, он получает эту выплату для многодетных. Но есть же разные семьи: есть многодетные семьи, которые имеют большой бизнес и имеют очень высокий уровень доходов, имеют жилье, автомашину и не одну, а есть семьи многодетные, которые действительно находятся в затруднительной жизненной ситуации и не могут себе позволить элементарных вещей. Разве это справедливо, когда получают одинаковые выплаты и та и другая семья? Я считаю — нет. Поэтому мы сейчас идем по пути того, что мы все население страны разбили по шести категориям. Работает система «Цифровая карта семьи», Министерство труда (и социальной защиты населения — AR) сейчас работает над этим, все данные оцифрованы. И из баз данных поступает информация, и по уровню благосостояния все отделятся», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках проведенного анализа выявлены факты злоупотребления мерами поддержки, что противоречит принципу социальной справедливости.

«Вот шестая категория — это семьи и люди, уровень доходов, у которых достаточно высок. И шестую категорию мы исключаем из числа получателей. Я считаю, это правильный подход, и мы будем в этом направлении работать. А больше уделять внимание тем, которые действительно не могут себя обеспечить, не могут работать К примеру, многодетная мать, которая не может работать в силу того, что занимается детьми, а человек с инвалидностью не может работать, потому что не имеет физической возможности. Вот им мы будем уделять большое внимание. А у нас к сожалению… Я еще раз хочу это проговорить. Есть факты социального иждивенчества и социального мошенничества. Есть целая индустрия. В интернете, если посмотреть, есть объявления «Помогу получить максимальные выплаты от государства» по тому или другому случаю. Мы сейчас занимаемся каждым случаем в отдельности, и все эти схемы будем пресекать. Социальная помощь должна оказываться людям, которые не могут сами себя обеспечить. Все, железный принцип. Человек, если может работать, — он должен работать. Мы живем в рыночной экономике, и должны открыто это населению говорить и продвигать эту политику», — заключил глава правительства.

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