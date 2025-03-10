О блокировке счетов сообщили релоканты, живущие в Северо-Казахстанской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на Baza.

По информации Telegram-канала ,7 марта россияне, живущие в Северо-Казахстанской области, лишились доступа к средствам на своих картах.

«По предварительным данным, речь идёт о сотнях людей, которые имели счета в банке— самом популярном среди релокантов. При этом, среди тех, кому заблокировали карты, есть и граждане Казахстана. В приложении банка у пользователей появилась информация о том, что якобы на их счета поступили «сомнительные» средства и теперь по делу ведется ведётся досудебное расследование. Там же указано, что ограничения наложил начальник управления досудебного расследования прокуратуры СКО по фамилии Мендыбаев. В разговоре с местными СМИ пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области подтвердила факт блокировки, однако причины раскрывать не стала», — информирует Baza.

Сообщается, что пострадавшие от блокировки люди не могут вывести свои средства, оплатить жильё и еду.

«В чатах релокантов люди собираются объединиться и обратиться с коллективной жалобой в Генпрокуратуру РК с просьбой провести проверку законности массовой блокировки», — добавляет Telegram-канал.

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