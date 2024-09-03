Есть ли риск распространения оспы обезьян в Казахстане

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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала вопрос о возможности распространения оспы обезьян в Казахстане, передаёт BaigeNews.
«По оспе обезьян для Казахстана минимальные угрозы», — заявила в кулуарах правительства Альназарова
Она добавила, что Минздравом принимаются все необходимые защитные меры. На 44 постах на въезде в страну усилены санитарные службы транспорта.
«Работа проводится, завезли диагностику, в Астане и Алматы — два центра, которые при необходимости будут заниматься диагностикой, выделены койки, алгоритмы — всё это проработано», — отметила глава Минздрава.
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