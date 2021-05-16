Владельцы кнопочных телефонов не могут получить паспорт вакцинации

Костанайцы столкнулись с трудностями при получении паспорта вакцинации. Все дело в том, что обладатели кнопочных телефонов не могут воспользоваться мобильным приложением, где и размещен их электронный паспорт, передает alau.kz

Вакцинация от коронавируса продолжает набирать обороты. Все больше людей уже успели получить не только первый компонент вакцины, но и второй. В итоге к 13 мая полную процедуру вакцинации прошли 22 706 жителей нашего региона. Каждого из них теперь можно смело назвать обладателем паспорта вакцинации. Вот только чтобы достать его из виртуального пространства, оказывается существует не так много способов.

«На сегодняшний день паспорт вакцинации единственная возможность получения только через мобильное приложение. Вам необходимо пройти авторизацию через ЭЦП либо одноразовый код-пароль, войти во вкладку «Сервисы», далее пройти в «Цифровые документы», обновить и появится ваш паспорт вакцинации»,- пояснила Алия Бекенова, руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Понятная и доступная инструкция громко заявляет о своем удобстве в использовании. Вот только оценить ее смогут не все казахстанцы. Те, кто по-прежнему пользуется кнопочными телефонами, не имеют возможности скачать собственный паспорт вакцинации. Для этого людям нужен смартфон. С такой проблемой в Костанае уже успели столкнуться пожилые люди, которые и обратились в нашу редакцию. Но чем им помочь не знают даже в управлении здравоохранения. Вопрос не в их компетенции. Надеяться остается лишь на высшие эшелоны власти, которые должны разработать альтернативу. Впрочем, Казахстан оказывается не единственной страной, столкнувшейся с подобной проблемой. Зарубежные СМИ сообщают, что, к примеру, в Эстонии вопрос о пользователях кнопочных телефонов тоже проявился. Зарубежный портал приводит цитату депутата Европарламента Яака Мадисона:

«То есть мы скажем многим людям постарше, которые спокойно живут со своими кнопочными телефонами, что, мол, сидите дома и о путешествиях не мечтайте, так как обладателями цифрового паспорта вы стать не можете? Или другим людям, которые в принципе используют кнопочный телефон?».

Как решать эту проблему все еще непонятно. Но пока паспорт вакцинации в Казахстане не успел стать чем-то обязательным для предъявления в разных ситуациях. Его интегрирование с системой «Ашық», к примеру, произойдет только 1 июля. Пока же в стране продолжается активная кампания по вакцинации. На данный момент первый компонент вакцины в Костанайской области получили больше 68 тысяч человек.

«На сегодняшний день у нас завезено в Костанайскую область 74 тысячи первого компонента и 24 тысячи второго компонента вакцины «Спутник V», 2 тысячи нашей казахстанской вакцины «QazVac», 24 тысячи «Hayat-Vax». Общее количество доз вакцины, завезенных в область»,- рассказала Алия Бекенова.

Сейчас среди неиспользованных вакцин в области остаются более 20 тысяч доз первого компонента и более 3 тысяч доз второго компонента вакцин разного производства. Уже на следующей неделе, по информации управления здравоохранения, ожидается новое поступление китайского препарата, произведенного в Арабских Эмиратах.

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