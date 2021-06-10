Есть ли запрет на выезд. Где проверить

Казахстанцы смогут проверить запрет на выезд в мобильном приложении Комитет госдоходов «Е-Salyq-Azamat», передает zakon.kz.

Данный сервис позволяет гражданам перед вылетом за границу проверить в мобильном приложении КГД «Е-Salyq-Azamat» себя путем просмотра реестра должников на предмет наличия запрета на выезд. Ссылка перенаправляет пользователя на сайт АИС ОИП, сообщили в Комитете госдоходов.

Как пояснили в КГД, судебные исполнители ограничивают выезд за пределы страны физическим лицам, имеющим задолженность перед бюджетом суммой свыше 40 месячных расчетных показателя (116 680 тенге), выставляя ограничения в реестре должников.

По информации комитета, для входа в мобильное приложение для безопасности ваших данных, необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ваш ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).

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