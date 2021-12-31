Есть постановление. Крупные продуктовые торговые сети попали под новые ограничения

У посетителей и сотрудников с 5 января должен быть безопасный («зелёный») статус в Ashyq.

Постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана с 5 января 2022 года в будние и выходные дни с «синим» статусом в Ashyq нельзя будет зайти:

в торгово-развлекательные центры;

торговые дома;

непродовольственные торговые сети;

продовольственные торговые сети с торговой площадью больше 6000 квадратных метров;

караоке.

До этого не уточнялось, что в список попадут непродовольственные и крупные продовольственные сети.

Посещение таких объектов (в том числе сотрудниками) разрешается только при условии наличия безопасного («зелёного») статуса в системе Ashyq. Его получают:

вакцинированные;

получившие отрицательный результат ПЦР-теста (семь суток с момента забора материала);

лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания;

переболевшие в течение последних трёх месяцев).

Ограничения по режиму работы объектов не вводятся.

Принимаемые меры связаны с риском распространения более заразного штамма коронавируса «Омикрон». Официально о его циркуляции в Казахстане пока не сообщили, но власти Алматы предполагают, что новый штамм уже распространяется в городе.

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