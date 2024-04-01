Есть потери среди животных. Уцелевший скот из подтопленных районов Костанайской области обеспечат кормом

Паводковая ситуация в южных районах Костанайской области по-прежнему остается сложной. Продолжает работу областной оперативный штаб под председательством Кумара Асксакалова.

От большой воды пострадали не только люди.

«Речь о домашних животных и скоте. К сожалению, есть потери, но большая часть скота уцелела. Теперь перед властью и сельчанами остро стоит вопрос обеспечения животных кормом. В Костанайской области уже начаты работы по подвозу зернофуража и сена для скота. К примеру, сегодня в город Аркалык поступили 45 тонн сена и 82.2 тонны зернофуража из Аулиекольского, Узункольсколько, Сарыкольского и Наурзумского районов. В ближайшее время ожидют поступление корма из Алтынсаринского района, два КАМАЗа уже в пути.

На 1 апреля общий план поставки составляет около 130 тонн кормовых культур (сена, ячменя, зерноотходов и овса). Свою помощь направят Костанайский, Мендыкаринский, Сарыкольский районы, район Беимбета Майлина.

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