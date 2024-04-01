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Есть потери среди животных. Уцелевший скот из подтопленных районов Костанайской области обеспечат кормом

Фотография для новости ЕЕсть потери среди животных. Уцелевший скот из подтопленных районов Костанайской области обеспечат кормом

Фото предоставлено управлением общественного разыития области

Паводковая ситуация в южных районах Костанайской области по-прежнему остается сложной. Продолжает работу областной оперативный штаб под председательством Кумара Асксакалова.

От большой воды пострадали не только люди.

«Речь о домашних животных и скоте. К сожалению, есть потери, но большая часть скота уцелела. Теперь перед властью и сельчанами остро стоит вопрос обеспечения животных кормом. В Костанайской области уже начаты работы по подвозу зернофуража и сена для скота. К примеру, сегодня в город Аркалык поступили 45 тонн сена и 82.2 тонны зернофуража из Аулиекольского, Узункольсколько, Сарыкольского и Наурзумского районов. В ближайшее время ожидют поступление корма из Алтынсаринского района, два КАМАЗа уже в пути.

На 1 апреля общий план поставки составляет около 130 тонн кормовых культур (сена, ячменя, зерноотходов и овса). Свою помощь направят Костанайский, Мендыкаринский, Сарыкольский районы, район Беимбета Майлина.

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