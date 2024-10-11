В Костанайской области для надзора за дорогами продолжают использование беспилотников.

С начала совместного проекта, дронами зафиксировано 11 водителей грубо нарушивших ПДД. Шестеро уже лишены водительских прав на полгода за выезд на встречную полосу движения. Стоит отметить, что рассмотренные в суде материалы, признаны законными и обоснованными.

Напомним, на аварийно-опасных участках автодорог региона полицейские совместно с прокуратурой Аулиекольского района и ДЧС стали применять беспилотные летательные аппараты для фиксации водителей, выезжающих на встречную полосу, нарушающих требования дорожных знаков и разметки, не использующих ремень безопасности, а также разговаривающих по сотовому телефону во время движения.

Полицейские призывают не игнорировать требования ПДД.

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