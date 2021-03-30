Есть риск вернуться в «красную» зону. Состоялось заседание оперштаба в Костанайской области

В Костанайской области ежедневно снижается число новых случаев заболевания коронавирусом. Но глава области считает, что жителям все же стоит оставаться начеку и не забывать о мерах профилактики. Мониторинговые группы во всех районах продолжают фиксировать нарушения санитарных правил. Подобное пренебрежение мерами безопасности уже успело вернуть ряд казахстанских регионов обратно в «красную» зону распространения вируса, передает alau.kz

Пребывание в «зеленой» зоне для Костанайской области вовсе не повод, чтобы расслабиться. Именно так считает глава региона Архимед Мухамбетов. Для таких выводов у него есть весомый повод — пример соседей.

«Люди должны понимать, что ситуация не простая. Те области, которые были с нами в тяжелой ситуации – в «желтой» зоне, «красной», зоне в ноябре, декабре, январе – вроде бы вышли вместе с нами в феврале-марте. Но они обратно сейчас зашли в «красную» зону. Это говорит о том, что болезнь никуда не отступила. Она возвращается»,- предупредил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Обеспокоенность акима вызвало отношение жителей области к профилактике вируса. Часть людей пренебрегают масками или носят их, спуская до подбородка, тем самым лишая себя защиты. А вместе с тем масла в огонь добавляют праздничные торжества и другие массовые мероприятия, которые хоть и запрещены, но все же продолжают проводиться. Мониторинговые группы по всему региону неустанно фиксируют все новые нарушения.

«Мониторинговыми группами с 1 января по 28 марта проведено 4 974 рейдовых мероприятия, выявлено 369 нарушений карантинных мер. Между тем стоит отметить, что в Алтынсаринском, Амангельдинском, Камыстинском, Наурзумском и Сарыкольском районах до сих пор остаются выявлены от 4 до 7 нарушений с начала текущего года»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

Можно решить, что в перечисленных районах жители более ответственны к своему здоровью. Но Архимед Мухамбетов указал на слабую организацию работы этих мониторинговых групп. А потому поручил местным органам усилить контроль и чаще напоминать людям о мерах профилактики, отметив, что несоблюдение карантинных правил может привести человека на больничную койку. Между тем число стационарных мест для приема больных КВИ в регионе составляет 1111. При этом их загруженность приближена лишь к 17 процентам. Всего же по Костанайской области за весь период пандемии зарегистрировано 13 747 заболевших «ковидом». В последние дни число новых случаев снижается. По состоянию на 29 марта в регионе зарегистрировано только 38 новых фактов заболеваемости.

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