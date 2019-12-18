Жительница Костаная просит помочь ее маленькой дочери

Ирина Шишкина уже обращалась ранее за помощью в нашу редакцию. Ее дочери Виктории требовались операции, с помощью которых она могла бы увидеть мир. Благодаря нашим читателям и подписчикам в социальных сетях нам удалось собрать деньги на три операции в Санкт-Петербурге. Требуется четвертая, сообщает alau.kz.

После трех операций девочка сейчас видит только одним глазом. Однако есть шанс, что Виктория сможет видеть полноценно.

«Врачи дают надежду, что дочка сможет видеть. На этот раз нам необходима четвертая операция, после которой малышка будет носить очки +17 на ежедневной основе»,- говорит Ирина Шишкина.

Стоимость операции 137 тысяч рублей. Плюс нужны деньги на дорогу и нахождение родителей. Итого требуется 1100000 тенге.

Деньги на операцию Виктории Шишкиной можно перечислить на карту ее бабушки:

kaspi gold 5169 4971 4343 4052 (ИИН 620718450075)