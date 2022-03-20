Есть вопросы к акиму Костаная? Глава города встретится с населением

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Информация о предстоящей встрече опубликована на сайте акима Костаная.
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В соответствии с Указом Президента РК от 3 марта 2022 года № 826 «О проведении встреч акимов с населением», встреча акима города Костаная по адресу ж.м. Дружба, ул. Школьная 1А, здание Дружбинской общеобразовательной школы.
Встреча состоится 30 марта в 16:00 часов.
Специальные урны для вопросов и предложений расположены по следующим адресам:
— ж.м. Дружба, ул. Школьная, 1А здание Дружбинской общеобразовательной школы;
— ул. Пушкина, 98 здание городского акимата.
Предложения, замечания и отклики населения принимаются в рабочие дни по телефонам 8-7142-57-57-30, 8-7142-57-57-65 с 9.00 до 18.30 часов, обед с 13.00 до 14.30 часов, а также на сайте ГУ «Аппарат акима города Костаная» и аккаунте в социальной сети «Facebook». Адрес электронной почты: gorakimat@kostanay.gov.kz
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